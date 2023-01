Diretta Inter-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Si prepara a chiudere il girone di andata l'Inter di Simone Inzaghi che a San Siro attende il Verona. Sfida delicata per i nerazzurri, reduci dal cocente pareggio contro il Monza e obbligati a riscattarsi contro i gialloblù di Zaffaroni che nel turno precedente sono tornati a ritrovare tre punti pesanti per la lotta salvezza piegando la Cremonese. Sarà dunque battaglia a Milano con Inzaghi che dopo l'impegno di campionato dovrà subito ritrovare la energie per Supercoppa Italiano in programma a Riad: "Un trofeo molto importante per la società, ma dobbiamo prima essere super competitivi contro il Verona. Dopo il ko con la Roma abbiamo avuto sempre un rendimento costante". Dall'altra parte Zaffaroni vuole credere nell'impresa con l'Hellas che non è mai riuscita a vincere a San Siro contro l'Inter: "Loro fortissimi, ma noi vogliamo continuare a fare punti. Saremo feroci".