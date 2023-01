Diretta Sassuolo-Lazio ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA - La Lazio scende in campo al Mapei Stadium ospite del Sassuolo nella gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta di Lecce e il pari interno contro l'Empoli, Sarri cerca la prima gioia stagionale del nuovo anno per non perdere troppo terreno in ottica Champions. Solo un punto nelle ultime cinque gare (1-1 interno contro la Roma) sono il magro bottino ottenuto da Dionisi: il Sassuolo si sta così pericolosamente avvicinando alle zone basse della classifica.