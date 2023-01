Sarri e quel riferimento a Juve e Chelsea: "Mi sono divertito poco"

Maurizio Sarri, dopo la vittoria per 2-0 della sua Lazio in casa del Sassuolo, è tornato a parlare delle sue ultime esperienze alla Juventus (con cui ha vinto uno scudetto) e al Chelsea prima di sbarcare nella capitale. Dopo aver analizzato la prestazione dei biancocelesti e aver parlato delle condizioni di Ciro Immobile e Luis Alberto, il tecnico toscano, interpellato in conferenza stampa su quanto si stia divertendo sulla panchina della Lazio, ha dichiarato: "Io vengo da esperienze in cui ho vinto qualcosa ma mi ero divertito poco, con la Lazio probabilmente avrei potuto divertirmi di più e alla mia età ritengo più importante il divertimento dei trofei. Ho solo detto che sulla carta ci sono delle squadre più forti di noi, i maggiori quotidiani sportivi ci hanno messo sesti-settimi, non lo penso io. Se vai a vedere il fatturato o monte stipendi uguali e non è semplice. Nessuno si arrende. Se facciamo altri passi tutto è possibile, ci proveremo fino alla fine". Chiaro il riferimento alle due esperienze post Napoli, in cui è riuscito per la prima volta a conquistare dei trofei: l'Europa League al Chelsea e lo scudetto con la Juventus.