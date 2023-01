Cremonese-Inter, Inzaghi: "Skriniar? Non so cosa accadrà"

CREMONA - "Il risultato non salva tutto. Io sono contento della squadra, abbiamo fatto una grande gara. C'è stato un eurogol che avrebbe potuto creare problemi, ma siamo rimasti concentrati e sono contento del carattere dimostrato visto che venivamo da una brutta sconfitta". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta a Dazn la vittoria contro la Cremonese: "Sono venuti tanti tifosi anche qui a Cremona, per cui era importante ripagarli stasera. Abbiamo approcciato bene la gara, l'unica pecca è forse aver sbagliato qualche rifinitura che ci avrebbe permesso di arrivare prima sul 2-1. La squadra ha avuto una grande reazione da martedì. Ora dobbiamo pensare partita per partita e andare avanti. Dzeko-Lautaro? Loro stanno bene, ma anche Lukaku e Correa stanno tornando. Hanno avuto problemi, stasera hanno giocato una ventina di minuti e anche la loro condizione sta crescendo. Il derby? Prima c'è un quarto di finale di Coppa contro l'Atalanta martedì, poi penseremo al Milan. Affrontiamo un'Atalanta in salute e noi teniamo a questa competizione. Speriamo di recuperare giocatori che possono aiutarci in queste partite così ravvicinate. Skriniar? È una domanda da fare a Marotta, lui è un grande professionista e si allena sempre al massimo. Poi quello che succederà io non posso saperlo", ha concluso Inzaghi.