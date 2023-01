Milan-Sassuolo 2-5: altra disfatta rossonera, per Pioli è sempre più crisi

Il Sassuolo passeggia su ciò che rimane del Milan, giunto alla terza sconfitta pesante in dodici giorni: contro l'Inter in Supercoppa, contro la Lazio e oggi a San Siro contro gli emiliani, per un totale di 12 gol subiti. Un super Berardi, solitamente molto ispirato quando vede rossonero, trascina la squadra di Dionisi, che non trovava il successo dal 24 ottobre scorso. Per l'esterno della Nazionale tre assist e un gol.

Uno-due Sassuolo tra il 19 e il 21' Dopo 8' minuti esulta il Milan, ma l'entusiasmo dura poco: il gol di Giroud è infatti annullato per fuorigioco dopo una revisione facilitata dal fuorigioco semiautomatico. Al 19' passa il Sassuolo con Defrel, servito da Berardi, mentre due minuti più tardi è Frattesi a raddoppiare sempre su invito del numero 10 neroverde. L'uno-due degli ospiti indirizza la gara anche se il Milan reagisce e con un'incornata di Giroud su cross di Calabria al 24'. La riapertura della partita è solo un'illusione: al 31' Berardi colpisce di testa da solo in area su corner di Traoré. La prima frazione si chiude sul 3-1 per gli ospiti.