Diretta Roma-Empoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, la squadra di Mourinho torna in campo all'Olimpico per ospitare i toscani

04 . 02 . 2023 07:35 1 min RomaEmpoliSerie A

ROMA - È una Roma che vuole rialzarsi dopo la brutta figura in Coppa Italia, quella di José Mourinho. A seguito dell'eliminazione dalla competizione per mano della Cremonese di Ballardini, infatti, la squadra giallorossa si rituffa oggi sul campionato alla ricerca di una vittoria contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Segui la diretta di Roma-Empoli su Tuttosport.com Dove vedere Roma-Empoli: streaming e diretta tv La partita tra Roma ed Empoli si gioca oggi allo Stadio Olimpico con calcio d'inizio alle 18. Il match sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming da DAZN. Roma-Empoli : probabili formazioni ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Guarda Roma-Empoli su DAZN. Attiva ora Da non perdere DIRETTA Roma-Empoli Tutte le news di Serie A

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi