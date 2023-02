Napoli, Osimhen eletto miglior giocatore di Novembre in Serie A

Victor Osimhen è stato eletto miglior giocatore del mese di gennaio in Serie A, aggiudicandosi dunque il premio "EA Sports Player Of The Month". Il centravanti nigeriano riceverà il trofeo nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. L'attaccante di Spalletti sta vivendo una stagione straordinaria: capocannoniere in campionato con 16 gol in 17 presenze, Osimhen sta trascinando i partenopei (attualmente a +13 sull'Inter seconda) verso lo scudetto.