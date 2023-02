Verità? Meglio la velocità...Torsello sconcerta tutti

Il professor Mario Luigi Torsello, in quell’Università del Salento dove tiene un corso in Diritto e Management dello Sport, nella giornata di ieri si è preso la briga di affrescare capisaldi e peculiarità della giustizia sportiva. Un esercizio prezioso per fissare alcuni paletti, a maggior ragione in un momento storico in cui la materia è di strettissima attualità. Ma non l’occasione per smorzare le polemiche che, dal tardo pomeriggio di un giorno di fine gennaio in cui la classifica della Juventus è stata gravata da 15 punti di penalizzazione, agitano le acque del calcio nostrano. Anche perché il professor Mario Luigi Torsello altri non è che il giudice Mario Luigi Torsello, presidente di quella Corte d’Appello Federale che ha misurato la sanzione ai danni del club bianconero inasprendo l’iniziale richiesta del procuratore federale Giuseppe Chiné.