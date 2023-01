Sentenza plusvalenze Juve, oggi le motivazioni della penalizzazione di 15 punti: la diretta

TORINO - Giornata decisiva per le sorti della Juventus, che oggi viene finalmente a conoscenza delle motivazioni che avevano spinto la Corte federale d’appello presieduta dal giudice Torsello e composta dai suoi colleghi Lombardo, Mazzoni, Barbieri, Teodori, Scordino e Falini, a infliggere una penalizzazione di 15 punti da scontare nel campionato in corso. Una volta preso atto di queste, la società bianconera avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni, il quale non entrerà nel merito della sentenza, ma valuterà eventuali errori di applicazione della norma e della legge o violazioni procedurali. Qualora venissero ravvisate queste circostanze, allora potrebbe essere annullata la sentenza e la Juventus riotterrebbe i 15 punti, o in alternativa questa potrebbe anche essere reinviata alla Corte d’appello federale, che a quel punto dovrebbe riformularla, tenendo conto delle osservazioni del Collegio. E se pure il Collegio non avesse nulla da eccepire, il club bianconero potrebbe fare ricorso al Tar del Lazio.