Juventus penalizzata, Chiellini e il messaggio social: cuori bianconeri e una frase

TORINO - "Quando sei della Juve lo sei per sempre", con queste parole Giorgio Chiellini ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza a squadra ed ex compagni dopo la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale che ha stravolto la stagione bianconera. Una penalità forte per la Juve, ora decima in classifica e chiamata ad una vera e propria impresa per poter provare a rientrare in corsa nella lotta per un posto nell'Europa che conta. L'ex capitano ha voluto mostrare tutto il suo supporto alla formazione di Allegri con poche semplici parole, due cuori, uno bianco ed uno nero, e l'inno della Juventus a fare da cornice. Un altro segnale di come il club si stia compattando, tra ex e attuali giocatori, dopo la decisione che ha colpito tutto l'ambiente.