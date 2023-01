Plusvalenze, Procura Figc: “Via 9 punti alla Juve". La difesa: "Ricorso inammissibile”

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nell'udienza davanti alla Corte d'appello federale per l'istanza di revocazione contro l'assoluzione di 9 club, tra cui la stessa Juve, nel procedimento sulle plusvalenze dello scorso maggio. I rappresentanti dei club coinvolti hanno sollevato l'eccezione di inammissibilità. Il principio è il “ne bis in idem” , cardine dell’ordinamento italiano per il quale nessuno può essere processato due volte sui medesimi fatti. Del resto il Procuratore federale aveva la possibilità di archiviare il procedimento e poi riaprirlo in seguito, invece ha scelto di andare a processo pur sapendo di non avere ancora a disposizione tutti gli atti dell’inchiesta Prisma, ritenendo di avere elementi sufficienti. La Corte Federale è ora riunita in camera di consiglio per valutare se il ricorso del procuratore Chiné sia ammissibile o meno. La decisione dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, c'è grande attesa.

Agnelli, Nedved, Arrivabene, Garimberti, Cherubini e Paratici: le richieste

Il procuratore federale Chinè ha inoltre chiesto l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per l'ex dirigente Juve, ora al Tottenham, Fabio Paratici, 16 mesi per l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per il ds della Juventus Federico Cherubini. Nei confronti del club bianconero, la volontà della procura guidata da Chinè è quella di rendere l'eventuale sanzione 'afflittiva', portando quindi il club bianconero virtualmente fuori dalla lotta per un posto in Europa. Nei confronti delle altre società coinvolte (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara) rimangono invariate le richieste formulate dalla procura federale, quindi solo sanzioni, nel processo dello scorso maggio sulle plusvalenze: richiesti 12 mesi per Massimo Ferrero e 8 mesi e 20 giorni a Ienica per la Sampdoria, 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell'Empoli, 6 mesi e 10 giorni per Preziosi e 10 mesi e 15 giorni per Zerbano del Genoa.