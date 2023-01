Plusvalenze Juve: ora o mai più. Ci sono tre scenari possibili

TORINO - Sì, potenzialmente sì: la Juventus rischia dei punti di penalizzazione in classifica (da scontare in questa stagione). E il procuratore Giuseppe Chiné - che si è riservato di avanzare le richieste sanzionatorie al termine della requisitoria - potrebbe persino arrivare ad invocare la retrocessione dal momento che la norma sull’illecito gestionale prevede dai punti di penalizzazione, appunto, ... in su.