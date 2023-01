Juventus, sono cento anni di storia che rassicurano i tifosi

Gianluca Ferrero è il ventiquattresimo presidente della Juventus, il quattordicesimo degli ultimi cento anni, da quando il club è di proprietà della famiglia Agnelli. Cento anni nei quali ci sono stati molti periodi vincenti, qualche momento difficile, ma la Juventus è rimasta sempre la Juventus, tornando sempre a vincere e risorgendo da ogni crisi, anche quelle che molti consideravano esiziali. E, soprattutto, più forte e resistente di chiunque l’abbia guidata, perché, sì, gli uomini passano, la Juventus resta non è uno slogan, ma una verità storica. Oggi inizia una nuova era. Inizia senza riscaldamento: il nuovo presidente e il nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino, stasera vedranno la squadra affrontare il Monza in Coppa Italia (trofeo importante per salvare la stagione sportiva); domani a Roma condurranno la prima battaglia in sede di giustizia e sul tavolo ci sarà la questione plusvalenze. E poi, senza soluzione di continuità, ci saranno altre sfide sul campo e nei tribunali, mentre nella sede verrà riprogettata la società sulla base di un piano che dovrà risanare i conti senza compromettere la competitività sportiva.

Garanzie per i tifosi Le burrasche mediatiche degli ultimi tre mesi hanno agitato l’animo del popolo juventino, sballotato da preoccupazioni dopo non poche delusioni calcistiche. Ferrero ha provato a confortarli con parole significative e un atteggiamento che ha trasmesso una bella empatia bianconera, saranno solo i fatti, però, a convincere tutti. Conosce la Juventus, Ferrero, e lo sa. Ma ci sono garanzie per i tifosi già oggi. La prima è la veemenza con la quale la proprietà sta ribadendo la volontà di combattere in tutte le sedi per far rispettare la Juventus e la convinzione che il club e la sua ex dirigenza abbiano agito correttamente: non è un dettaglio, perché John Elkann ed Exor non si espongono senza averneuna buona ragione. La seconda è che la volontà, altrettanto forte, di conservare la competitività del club viene espressa da una proprietà che negli ultimi tre anni ha investito 700 milioni e non vuole ridimensionare la Juventus, ma solo razionalizzarne i conti.