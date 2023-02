Diretta Verona-Fiorentina ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - La 24ª giornata di Serie A prosegue con la sfida in programma alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Verona e Fiorentina. I gialloblù di Zaffaroni, reduci dalla sconfitta per 1-0 all'Olimpico contro la Roma, sono alla ricerca di punti importanti per la salvezza. 10 dei 17 attuali sono arrivati proprio nelle ultime quattro sfide interne, dove i veneti hanno raccolto tre vittorie (Cremonese, Lecce e Salernitana) e un pareggio (Lazio). Qualora dovesse arrivare un altro successo stasera, Lazovic e compagni aggancerebbero in classifica lo Spezia quartultimo. Di fronte c'è una Fiorentina in grossa difficoltà. La Viola di Vincenzo Italiano non vince infatti da sei turni, dal 2-1 interno del 7 gennaio contro il Sassuolo. A quota 25, i gigliati hanno bisogno di fare punti per il morale e per allontanarsi dalla zona pericolosa.