Serie A, le designazioni: chi arbitra Juventus-Sampdoria

L'Aia ha designato Alessandro Prontera come arbitro di Juventus-Sampdoria, partita del 26° turno di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Un solo precedente tra Prontera e i bianconeri: Juve-Venezia 2-1 del maggio 2022 con la doppietta di Bonucci. Per Spezia-Inter, gara in programma venerdì, è stato designato Livio Marinelli. Andrea Colombo sarà l'arbitro arbitro di Napoli-Atalanta mentre Lecce-Torino è stata affidata a Sacchi.