Stramaccioni: Di Maria è il Messi della Juve. Sfida con l’Inter? Finirà...

MILANO - Venerdì Spezia-Inter, ieri Friburgo-Juve, domani sera il derby d’Italia. Nel suo nuovo ruolo di commentatore per Dazn, Andrea Stramaccioni ha seguito passo dopo passo le ultime gare giocate da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri e chiuderà il cerchio proprio al Meazza per la supersfi da tra Inter e Juve. Difficile trovare un interlocutore migliore per presentare la partitissima che arriva come punto esclamativo al termine di una “settimana da leoni” per il nostro calcio.



Strama, che Juve ha visto In Europa League?