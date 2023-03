Juventus-Verona, ecco l'arbitro. Sassuolo-Torino a Pezzuto

Sabato alle 20.45 all'Allianz Stadium la Juventus , reduce dal successo al Meazza con l'Inter, ospita l'Hellas Verona per il 28° turno del campionato di Serie A. La sfida è stata affidata all'arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido . Con lui gli assistenti Di Iorio e Di Gioia, il quarto ufficiale di gara Ghersini e gli arbitri Var Valeri e Giua. La partita tra Sassuolo e Torino , in programma lunedì alla medesima ora, è stata invece assegnata ad Ivano Pezzuto di Lecce .

Serie A, tutte le designazioni del prossimo turno

CREMONESE–ATALANTA Sabato 01/04 h. 15.00

Marinelli

Scatragli e Laudato

IV: Miele

VAR: Nasca

AVAR: S. Longo

INTER–FIORENTINA Sabato 01/04 h. 18.00

Maresca

Colarossi e Capaldo

IV: Cosso

VAR: Marini

AVAR: Di Bello

JUVENTUS–VERONA Sabato 01/04 h. 20.45

Marchetti

Di Iorio e Di Gioia

IV: Ghersini

VAR: Valeri

AVAR: Giua

BOLOGNA–UDINESE Domenica 02/04 h. 12.30

Ferrieri Caputi

Bindoni e Scarpa

IV: Mariani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini

MONZA–LAZIO Domenica 02/04 h. 15.00

Marcenaro

Mokhtar e Palermo

IV: Massa

VAR: Pairetto

AVAR: Banti

SPEZIA–SALERNITANA Domenica 02/04 h. 15.00

Orsato

Carbone e Tegoni

IV: Zufferli

VAR: Di Martino

AVAR: Di Bello

ROMA–SAMPDORIA Domenica 02/04 h. 18.00

Irrati

Zingarelli e Rocca

IV: Manganiello

VAR: Chiffi

AVAR: Muto

NAPOLI–MILAN Domenica 02/04 h. 20.45

Rapuano

Giallatini e Perrotti

IV: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: La Penna

EMPOLI–LECCE Lunedì 03/04 h. 18.30

Fabbri

Preti e Rossi

IV: Volpi

VAR: La Penna

AVAR: Paganessi

SASSUOLO–TORINO Lunedì 03/04 h. 20.45

Pezzuto

Pagliardini e F. Longo

IV: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Maggioni

Juventus, i precedenti con Marchetti

Marchetti ha arbitrato la Juventus una sola volta in carriera, lo scorso 7 gennaio: in quell'occasione i bianconeri si imposero di misura contro l'Udinese. A questo match, però, si aggiungono sei direzioni con la Primavera (6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per gli U19 torinesi) e una con la Next Gen (l'1-0 inflitto all'Alessandria il 30 dicembre 2018).