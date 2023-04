Serie A, in Conference League con il 4° posto: l'incredibile combinazione

Il calcio italiano sta vivendo una stagione super in Europa. Milan e Inter in Champions League, Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League rappresentano un'assoluta maggioranza della Serie A nelle semifinali europee. Per quanto riguarda la partecipazione alle prossime edizioni dei tornei continentali, la situazione è ancora tutta da definire. Quasi sempre chi si posiziona al quarto posto ha l'accesso garantito in Champions, ma quest'anno potrebbe non essere così, anzi.

Serie A, se il quarto posto non vale la Champions League Considerando che ogni federazione può portare al massimo cinque squadre ai gironi di Champions League, e che chi vince Champions ed Europa League ha a priori un posto garantito nella massima competizione europea, è già risaputo che in quel caso il quarto posto varrebbe l'accesso all'ex Coppa Uefa. Nonostante questo, quest'anno il quarto posto potrebbe valere addirittura l'accesso in Conference. Se la classifica dovesse recitare: 1. Napoli, 2. Lazio, 3. Milan/Inter 4. Atalanta, 5. Inter/Milan, 6. Roma, 7. Juventus, 8. Fiorentina e Champions League ed Europa dovessero tingersi di azzurro, la quarta non si qualificherebbe in Champions (se i Campioni d'Europa non arrivano nelle prime quattro) ma non solo.

Serie A, chi arriva quarto va in Conference League? Infatti, se la Roma dovesse vincere l'Europa League, la Juve (la settima nella proiezione) dovrebbe per forza vincere la finale di Coppa Italia per accedere alla prossima edizione. In più, se la Fiorentina trionfasse in Conference League ci sarebbe una terza qualificata alla seconda competizione europea. A quel punto, all'Atalanta, che nella proiezione sarebbe la quarta in classifica, resterebbe l'accesso in Conference League. In questo scenario ci sarebbero cinque italiane nella Champions League 2023/2024, (tre dal campionato, la vincitrice della Champions 2022/23 e la vincitrice dell’Europa League 2022/23), due italiane in Europa League (la vincitrice della Coppa Italia 2022/23 e la vincitrice della Conference 2022/23) e una in Conference, ovvero la quarta in Serie A.

