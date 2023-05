Atalanta-Juve, designato l'arbitro: i precedenti

Daniele Doveri arbitrerà la partita tra Atalanta e Juventus di domenica 7 maggio alle ore 12:30, valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A . Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà affiancato da Berti e Colarossi come assistenti, La Penna come quarto uomo mentre Var e Avar sono rispettivamente Marini e Valeri. Sono 19 i precedenti coi bianconeri per il fischietto nato a Volterra , con un bilancio a favore della squadra di Allegri con 10 vittorie e 5 pareggi: le sconfitte arrivate invece sono solo 4, l'ultima nella sfida scudetto del girone di andata contro il Napoli persa 5-1.

Doveri, il precedente che ha fatto discutere

La designazione di Doveri fa ancora discutere i tifosi della Juventus, che ricordano alcuni precedenti nei derby d'Italia contro l'Inter. A partire dalla Supercoppa italiana del gennaio 2022, quando i nerazzurri si imposero 2-1: in quell'incontro, infatti, la moviola di Tuttosport mise in evidenza molti episodi. Oltre al calcio di rigore assegnato all'Inter per fallo di De Sciglio su Dzeko (in realtà è il bosniaco che fa un pestone al difensore bianconero), mancano una sanzione a carico di Alessandro Bastoni (dopo una manata in faccia a McKennie involontarià, ma con danno chiaramente procurato) e un rigore netto in favore della Juve non assegnato né da Doveri né dal Var al minuto 93.