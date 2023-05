Marotta Cavaliere della Repubblica: "Coronamento di 40 anni di carriera"

Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, e vice presidente del Consiglio direttivo del settore tecnico della Figc, che presso la sala Verdi del Conservatorio di Musica 'Giuseppe Verdi' di Milano, ha ricevuto per iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il diploma dell’onorificenza di Cavaliere, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana'. L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il primo fra gli Ordini cavallereschi nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

Marotta nominato Cavaliere della Repubblica

"Personalità riconosciute come riferimento", ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha partecipato alla cerimonia. “Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni”, le parole di Giuseppe Marotta. Tra gli insigniti Renato Saccone, il prefetto del capoluogo lombardo, Carlo Cardinali, direttore speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano che, una volta ricevuto il diploma, è corso nel luogo in cui era andato a fuoco un furgone carico di bombole di ossigeno; Alberto Michele Giannini direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione pediatrica dell'Ospedale dei Bambini di Brescia. Ha ricevuto il diploma di cavaliere Mauro Vegni, direttore della Rcs Sport e del Giro d'Italia, commendatore è diventato Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 ore, Radio 24 e Radiocor. Poi tra commendatori, cavalieri e ufficiali, manager d'azienda, ex militari, poliziotti e rappresentanti del volontariato.