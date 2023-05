Diritti Tv Serie A, Lega approva nuovo bando. Sabato sera match in chiaro?

Nel nuovo bando per i diritti tv del campionato di Serie A dalla stagione 2024/25 saranno presenti otto pacchetti con diverse configurazioni diverse al loro interno, il così detto bando ‘matrioska'. “Abbiamo scelto di uscire con 8 pacchetti diversi, con percorsi su misura” per i broadcaster, ha spiegato l’ad Luigi De Siervo. “Si va verso una condivisione piena delle 10 gare, con due soggetti che potranno trasmettere tutte le partite”, ha spiegato. Tante le opzioni a disposizione, a partire dall’attuale sistema (10 gare in esclusiva su Dazn e 3 in co-esclusiva su Sky). Ma la grande novità sarà la possibilità di tornare a vedere una partita del campionato in chiaro. C’è infatti un pacchetto che permette l’assegnazione di 9 partite in esclusiva e una (il sabato sera) che potrebbe essere trasmessa anche in chiaro e a cui quindi potrebbero essere interessati broadcaster come Rai, Mediaset o Discovery. “Il chiaro non è più un tabù, anche in Italia”, ha detto De Siervo. C’è poi un pacchetto pensato per soggetti come Amazon che possono avere interesse ad acquisire la trasmissione delle partite del campionato solo in una particolare settimana per attirare utenti sulla loro piattaforma.