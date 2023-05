Casini, la vittoria Napoli e lo “scudetto dell’onestà” di De Laurentiis

ROMA - Dopo il trionfo è tempo di complimenti e per il Napoli fresco di vittoria di Scudetto arrivano anche quelli di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, nel corso della conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna all'hotel Gallia: "Tutti insieme abbiamo fatto i complimenti al Napoli, era dal 2001 che una squadra diversa da Inter, Milan e Juve non vinceva lo Scudetto e questo fa bene alla competitività del campionato". In apertura di assemblea, tutti i presidenti hanno fatto un applauso al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per la vittoria del campionato a cui il patron del club campione d'Italia ha risposto dicendo: "Fanno sempre piacere gli applausi, quando sono sinceri".