Dionisi post Sampdoria-Sassuolo: "Meritavamo la vittoria". Sul rinnovo...

La sfida tra Sampdoria e Sassuolo si chiude sul 2-2. I blucerchiati di Stankovic, già matematicamente retrocessi in Serie B, hanno pareggiato al Ferraris contro i neroverdi di Dionisi: apre le marcature Gabbiadini prima dei gol di Berardi e Matheus Henrique per poi chiudere la sfida con l'autogol di Erlic. Al termine della sfida il tecnico del Sassuolo ha dichiarato: "Da un po' di partite siamo protagonisti nelle nostre situazioni e anche in quelle degli avversari, per quello che abbiamo fatto meritavamo di vincere, abbiamo sbagliato occasioni che ci potevano portare anche al 5-1. Non me ne voglia la Samp, il tributo a Quagliarella è una cosa bellissima, ma il risultato l'abbiamo determinato noi".