Zaccheroni: “Due mesi e mezzo a letto, ma il peggio è passato”

"Il peggio è passato". Alberto Zaccheroni ha voluto rassicurare tutti in merito alle sue condizioni di salute. Due mesi difficili passati a letto dopo la caduta tra le mura domestiche del 10 febbraio . L'impatto violento con la testa sul pavimento e subito trasportato d'urgenza all'ospedale. Un periodo in rianimazione prima della notizia positiva delle sue dimissioni dal Marconi di Cesenatico . A distanza di tempo ha iniziato anche la riabilitazione per riprendere le forze come lui stesso ha detto a Radio Anch'Io Sport su Radio Rai 1.

Zaccheroni, condizioni e momento Juve

"Sto facendo riabilitazione, soprattutto sto camminando. Ho perso forza dopo due mesi e mezzo a letto, però la sensazione è che siamo sulla strada giusta". Ha continuato così il tecnico romagnolo Alberto Zaccheroni nel suo intervento in radio ma non si è fermato qui perché ha parlato anche del momento della Juve e delle tre italiane finaliste di Coppa. Sui bianconeri: "Mi sembra una squadra che fa grande fatica a concretizzare. I realizzatori non mancano, ma abbiamo visto anche ieri le difficoltà nell'ultima porzione di campo. Probabilmente anche l'assenza di Vlahovic si fa sentire, gli altri sono tutti più bravi a rifinire che a concludere". Sul cammino delle italiane nelle competizioni Europee: "Ho sensazioni positive per tutte e tre le italiane. La finale più difficile è quella dell'Inter, ma mi sarei preoccupato di più se fosse stata una sfida sui 180 minuti. In gara secca può succedere di tutto".