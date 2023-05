Arbitri Serie A: Udinese-Juve, la scelta di Rocchi e i precedenti

TORINO - Sarà Guida di Torre Annunziata ad arbitrare l'ultimo match in questo campionato della Juventus, che sarà impegnata alla Dacia Arena contro l'Udinese. Paolo Valeri andrà invece a dirigere Milan-Verona, gara valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A e in programma domenica alle 21 a San Siro. Insieme al fischietto della sezione di Roma, ci saranno gli assistenti Giallatini e Preti, il quarto ufficiale di gara Volpi e gli arbitri Var Mariani e Muto. Quella del Meazza sarà una sfida decisiva per le speranze salvezza dell'Hellas e lo stesso discorso in Roma-Spezia, gara che si giocherà in contemporanea e nella quale i liguri si giocheranno la permanenza in Serie A. All'Olimpico arbitrerà Fabio Maresca di Napoli, con Carbone e Baccini assistenti, Camplone quarto uomo e Mazzoleni e Longo alla Var.