Diretta Torino-Inter ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Acquisita la qualificazione alla prossima edizione della Champions League grazie al successo per 3-2 sull'Atalanta, l'Inter fa visita al Torino nell'ultimo turno del campionato di Serie A. Squadre in campo alle 18.30 all'Olimpico Grande Torino. I nerazzurri di Simone Inzaghi vorranno chiudere nel migliore dei modi ma, inevitabilmente, la testa sarà alla finale di Champions League in programma tra una settimana all'Ataturk di Istanbul contro il Manchester City. Dall'altra parte del campo ci sarà un Toro reduce dal netto successo per 4-0 sul campo della Cremonese, quinto risultato utile consecutivo per la formazione di Ivan Juric.