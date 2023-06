Diretta Udinese-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Ultimo atto della travagliata stagione della Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad Udine con ancora un obiettivo da raggiungere. Infatti i bianconeri sono in lotta per l'ultimo posto Europa League ma non sono padroni del proprio destino: oltre a vincere alla Dacia Arena i ragazzi di Allegri (59 punti) dovranno anche sperare in un passo falso o della Roma (60 punti) o dell'Atalanta (59 punti). L'allenatore bianconero ha presentato così la partita nella conferenza stampa della vigilia: "Il gruppo sta bene e bisogna cercare di chiudere bene a Udine, perchè veniamo da due sconfitte di fila. Abbiamo ancora l'opportunità di andare in Europa League. Bisogna fare una bella partita contro l'Udinese che cercherà di battere la Juventus perché quando viene battuta la Juve per gli avversari è la partita della stagione. Poi loro non hanno più nulla da chiedere. Sarà una bella partita". Vlahovic non sarà della partita mentre per alcuni compagni potrebbe essere l'ultima con la maglia bianconera in attesa di capire l'evolversi della situazione tra piazzamento europeo, mercato e sentenza Uefa.