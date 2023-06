Diretta Roma-Spezia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma di Josè Mourinho (squalificato, sarà Foti a dirigere la squadra) è chiamata ancora ad un ultimo sforzo. I giallorossi, reduci dall'amara sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, ospitano lo Spezia e per entrambe le squadre la posta in palio è molto importante: la Roma ha bisogno di una vittoria per consolidare il piazzamento Europa League (+1 sulla Juventus 7ª e -1 dall'Atalanta 5ª) mentre lo Spezia è in piena lotta salvezza a pari punti con il Verona (impegnato a Milano contro il Milan) al terzultimo posto. Giallorossi che arrivano al match con anche lo strascico dell'inchiesta aperta da parte della Uefa su Mourinho e la squadra per gli episodi avvenuti dopo la fine della finale di Budapest con l'arbitro Taylor.