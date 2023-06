Spezia-Verona, è di nuovo spareggio: l'ultimo precedente in Serie A

Dopo l'ultima giornata di Serie A manca ancora un verdetto all'appello, ovvero l'ultima squadra retrocessa dopo Cremonese e Sampdoria. In realtà il campo ha dato il suo responso e ha visto Spezia e Verona chiudere con gli stessi punti (31) in classifica. Due sconfitte contro Roma e Milan per decretare la certezza di doversi giocare lo spareggio per restare in Serie A. "Con le regole vecchie ci saremmo salvati noi" ha detto con un filo di rammarico Leonardo Semplici , allenatore dei liguri, nel post partita dell'Olimpico. Già perché lo spareggio salvezza mancava nel massimo campionato dalla stagione 2005 dove ad affrontarsi furono Parma e Bologna, arrivate appaiate a 42 punti insieme alla Fiorentina (viola che si salvarono grazie alla classifica avulsa).

Le regole sono cambiate e la Serie A ha voluto reinserire lo spareggio in caso di arrivo a pari punti. Lo Spezia si sarebbe dovuto salvare in virtù degli scontri diretti a favore contro il Verona, ma ora sarà il campo a dare il suo ultimo verdetto della stagione. Rispetto al passato, ovvero a quel Parma-Bologna, si gioca in gara secca e in campo neutro (in caso di pareggio si andrà subito ai rigori) mentre nel 2005 le due formazioni emiliane si affrontarono al Tardini (gara d'andata) e al Dall'Ara (la sfida di ritorno). A salvarsi furono i gialloblù con Carmignani in panchina che sono riusciti a ribaltare l'1 a 0 dell'andata, firmato Tare, grazie alle reti di Gilardino e Cardone. Dal 2005 a oggi poi non c'è più stata questa possibilità, ma ora Spezia e Verona giocheranno gli ultimi 90' della stagione per cercare la salvezza. In giornata dovrebbe esserci la scelta del campo dove si giocherà la sfida.