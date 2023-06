Squalificati Serie A, chi salterà la prima giornata del campionato 2023/24

Serie A, squalificati prima giornata 2023/24

A saltare la prima gara della prossima stagione saranno ben 10 calciatori. Alcuni di questi ne salteranno ben due di incontri della Serie A 23/24. Ad esempio Marlon, del Monza, squalificato per due gare per aver colpito con una manata alla schiena un avversario nel match con l'Atalanta e poi per aver, all'uscita dal campo, "rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irriguardosa". Due turni di stop anche per Rogerio del Sassuolo, per aver "rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose". Squalifica per una sola gara, invece, per altri 8 calciatori. Cambiaghi (Empoli) e Tressoldi (Sassuolo) per doppia ammonizione negli ultimi incontri disputati; squalificati perché ammoniti da diffidati Dybala e Pellegrini (Roma), Izzo (Monza), Kouame (Fiorentina), Milinkovic Savic (Lazio), Piatek (Salernitana).