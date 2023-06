Puma Orbita Serie A 2023/2024: come cambia il nuovo pallone

Il nuovo pallone per la Serie A 2023/2024 è in arrivo. La Lega Serie A, in collaborazione con Puma, presenta oggi il nuovo PUMA Orbita Serie A che verrà utilizzato nel campionato italiano, in Coppa Italia, nella EA Sports Supercup e nelle competizioni Primavera 1 TIM. Per presentare il nuovo pallone il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. Il nuovo pallone è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, come il calcio, unisce persone di diverso status sociale e provenienza accomunate dalla passione per la propria squadra.