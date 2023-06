Diritti tv Serie A, offerte crollate? De Laurentiis: “Meno di 600 milioni”

Per sapere a quale emittenti - e per quale cifra - saranno assegnati i diritti tv della Serie A 2024-2029 bisognerà attendere la fase delle trattative private, prevista per il 29 giugno. Il giorno seguente si terrà un'assemblea di Lega in cui verranno rese note le offerte da parte dei broadcaster. Sappiamo che Rai e Amazon si sono defilate e a essere rimaste in gioco sono Sky, Dazn e Mediaset. Lo scorso 16 giugno l'assemblea dei club di Serie A ha deciso di non accettare le offerte arrivate dai tre broadcaster – Sky, Dazn e Mediaset – perché troppo basse e di avviare, appunto, trattative private con gli stessi operatori. La Serie A punta a ottenere 1,2 miliardi di euro all'anno dall’assegnazione dei diritti televisivi per il territorio italiano.