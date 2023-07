Diritti tv Serie A, offerte rifiutate: trattative avanti. La nuova data

E' finita nella sede di via Rosellini a Milano l'assemblea della Lega di Serie A , con al centro le trattative per l'assegnazione dei diritti audiovisivi 2024-2029 . Presenti i rappresentanti di tutti e 20 i club del campionato, chiamati a valutare le offerte di Dazn , Mediaset e Sky .

Serie A e diritti tv, nuova assemblea il 14 luglio

La Lega Serie A ha deciso di non accettare le offerte presentate dai broadcaster per i diritti TV del campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024-25. Le venti società coinvolte hanno deciso infatti di estendere le trattative private. Il prossimo appuntamento, da confermare, è fissato per il 14 luglio. "All'esito di queste trattative o ci sarà l'assegnazione o si apriranno manifestazioni di interesse per il canale di Lega. L'alternativa canale è reale, altrimenti non sarebbe stata prevista nel bando. La dinamica è quella già prevista" ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell'assemblea.