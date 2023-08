Vlahovic, 1-1 annullato col Var in Juve-Bologna: cos'è successo

Dopo la rete del numero 9 di Allegri, il direttore di gara Di Bello è stato richiamato dalla sala Var per verificare la posizione di fuorigioco di Rabiot sulla conclusione di Vlahovic.

Pari di Vlahovic, il Var annulla

Sul cross di Locatelli, Bremer serve l'assist di testa in area di rigore in posizione regolare, sulla sfera il prmio ad avventarsi è Rabiot che non trova però la sfera lasciando così la conclusione a Vlahovic. Proseguendo verso la porta il centrocampista francese cerca in ogni modo di evitare il contatto con la palla, quasi nascondendosi, ma la sua posizione è oltre l'ultimo difensore rossoblù. Di Bello viene richiamato dal Var proprio per considerare la posizione di Rabiot che dopo la revisione al monitor viene giudicata come ostacolo per la visuale di Skorupski. Fuorigioco passivo, è questa la motivazione che annulla l'1-1 bianconero.