Rocchi tuona: "Di Bello, un'assurda crocifissione: serve rispetto!"

"Ho letto cose che mi hanno fatto male, vedo un atteggiamento nei confronti degli arbitri che non mi piace. Noi sbagliamo, e lo diciamo, ma mettere in croce Di Bello, che è un arbitro internazionale, è assurdo e deleterio". Lo ha dichiarato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, al centro tecnico federale di Coverciano durante il raduno della Can, tornando sul caso della direzione di gara di Juventus-Bologna e sul rigore non dato ai rossoblù.

Per Rocchi è stato un errore di "valutazione" per un check "superficiale". Il designatore ha difeso Marco Di Bello e i suoi colleghi al Var dicendo che "ragazzi così non possiamo permetterci di perderli".

Juve-Bologna, le parole di Rocchi Rocchi ha poi aggiunto: "Noi siamo consci di quando commettiamo un errore e siamo dispiaciuti. Vi annuncio che ne faremo altri perché non siamo infallibili, siamo umani. Ma deve passare il messaggio che va rispettata la figura arbitrale. Vorrei che facessimo notizia anche quando facciamo cose belle. Duemila ragazzi che vengono a fare il corso sono una bella notizia, non roviniamola per la decisione sbagliata su un rigore. Hanno fatto un errore in tre, i due Var e l'arbitro". Rocchi, infine, ha ironizzato dicendo che "dalle polemiche che ci sono sembra di essere alla penultima giornata e non alla seconda".

