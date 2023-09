Berardi, ritorno e doppietta: il Sassuolo vince 3-1 contro il Verona

Domenico Berardi torna in campo e il Sassuolo torna a vincere. I neroverdi di Dionisi, dopo i primi due ko consecutivi in Serie A contro Atalanta e Napoli, ottengono il primo successo in campionato imponendosi per 3-1 sul Verona. Determinante il ritorno in campo dell'attaccante azzurro, obiettivo della Juventus in questa sessione di calciomercato e alla prima presenza in stagione, che ha deciso la sfida con una doppietta decisiva.