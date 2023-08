Berardi-Juve, Carnevali: “Nessuna possibilità. Caso che dà molto fastidio”

Il caso di mercato inerente all'interesse della Juventus per Domenico Berardi è stato nuovamente commentato da Giovanni Carnevali. L'amministratore delegato del Sassuolo si era già espresso sulla questione prima dell'esordio stagionale in Serie A, e ai microfoni Rai ha voluto ribadire l'infattibilità dell'affare: "Non ci sono possibilità che vada alla Juventus. È un grande professionista e si sta comportando in maniera perfetta. Sarà in campo con noi la prossima partita. Sta lavorando per recuperare la condizione”.