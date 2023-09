Lecce inarrestabile, Salernitana ko: D'Aversa vola a quota 7 con la Juve!

LECCE - Il Lecce è secondo in classifica. I giallorossi di Roberto D'Aversa battono la Salernitana grazie al gol in apertura di Krstovic e al rigore nel finale di Strefezza e volano a sette punti, gli stessi della Juventus, a -2 da Inter e Milan capoliste.

I salentini conquistano la seconda vittoria al Via del Mare dopo il 2-1 in rimonta all'esordio contro la Lazio - in mezzo il 2-2 al Franchi contro la Fiorentina -. I granata di Paulo Sousa, invece, incassano il primo ko stagionale dopo i due pareggi contro Roma (2-2) e Udinese (1-1).

Classifica Serie A

Krstovic e Strefezza mandano ko la Salernitana

Parte subito forte il Lecce che dopo appena 6' passa in vantaggio con uno splendido colpo di testa di Krstovic su cross di Gendrey dall'out di destra. Secondo gol consecutivo per il montenegrino che dopo la rete alla Fiorentina nel 2-2 al Franchi sblocca anche la gara del Via del Mare contro la Salernitana. Al 44' occasione monumentale per Candreva che solo davanti a Falcone colpisce in pieno l'estremo difensore avversario. I campani crescono nella ripresa e al 74' Cabral va a un passo dal pareggio: il suo diagonale potentissimo va a stamparsi sul palo. A 3' dalla fine è ancora il numero 21 ad avere una ghiotta occasione ma fallisce un rigore in movimento. Nonostante l'ampio recupero, 8 minuti, la Salernitana non riesce ad abbattere il muro salentino, anzi, Strefezza raddoppia dal dischetto: al Via del Mare finisce 2-0.

Lecce-Salernitana 2-0: tabellino e statistiche