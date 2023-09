Diretta Inter-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inter e Milan si sfidano nel quarto turno di Serie A. In un derby molto sentito e importante, con entrambe le squadre che condividono il primo posto nella classifica del campionato a punteggio pieno. Nerazzurri e rossoneri hanno infatti 9 punti dopo tre giornate: la squadra di Inzaghi ha battuto Monza, Cagliari e Fiorentina mentre la formazione di Pioli ha vinto contro Bologna, Torino e Roma.

L'Inter ha segnato 8 gol e ancora non ha incassato reti. Anche il Milan ha 8 gol all'attivo ma ne ha subiti due. "Fino a tre partite fa si diceva che eravamo più deboli, ora pare che si debba vincere l'Europeo al posto dell'Italia. E' una battuta perché è quel che leggo dopo tre vittorie. Non è un problema, sappiamo che abbiamo raggiunto il massimo l'anno scorso ed è per questo che mi viene difficile dire se siamo migliori dello scorso anno" ha dichiarato Inzaghi alla vigilia.

Dove vedere Inter-Milan: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Milan è in programma alle ore 18 e sarà visibile su Dazn.

Probabili formazioni Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Pavard, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaessen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic.

ARBITRO: Sozza di Seregno

GUARDALINEE: Carbone-Giallatini

QUARTO UFFICIALE: Guida

VAR: DI Paolo

AVAR: Piccinini

