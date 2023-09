Inter-Milan, si gioca: Frattesi uomo derby? Lautaro-Giroud da doppia

La compagine allenata da Simone Inzaghi a differenza di quella di Stefano Pioli non ha ancora incassato gol, al "2-0" ottenuto al "Meazza" contro il Monza hanno fatto seguito il "2-0" di Cagliari e il "4-0" interno con la Fiorentina.

Anche il "Diavolo" ha iniziato la stagione con una vittoria per 2-0 (a Bologna) ma poi ha subito esattamente una rete nei successivi due match vinti contro Torino (4-1) e Roma (2-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

I precedenti della scorsa stagione

Gli ultimi quattro precedenti della passata stagione hanno visto l'Inter trionfare in tutti e quattro gli incontri (il primo è stato vinto dal "Diavolo" per 3-2). Il Milan inoltre in queste ultime quattro partite non è riuscito nemmeno a trovare la via del gol. Nel dettaglio Lautaro Martinez e compagni hanno prima a conquistato la Supercoppa con un netto 3-0 e poi sono riusciti a ripetersi anche in campionato (1-0) e per due volte in Champions League (2-0 all'andata e 1-0 al ritorno).

Dopo ben quattro No Goal consecutivi il derby di Milano potrebbe tornare a regalare almeno una rete per parte. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro si gioca a 1.63. E i marcatori?