Napoli, Raspadori e Politano salvano Garcia: 2-2 in rimonta col Genoa

Il Napoli di Rudi Garcia non riesce a tornare alla vittoria dopo il ko interno contro la Lazio di Sarri. Nel match valevole per la quarta giornata di Serie A partenopei hanno infatti pareggiato in rimonta con il risultato finale di 2-2 in casa del Genoa. Il Napoli si porta così a 7 punti in classifica come il Lecce e vede la vetta iniziare ad allontanarsi dopo i successi dell'Inter nel derby di Milano e della Juventus in casa contro la Lazio.