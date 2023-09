Montolivo senza freni su Gattuso: “Scorretto e in malafede, capisco Bonucci”

TORINO - Dopo l'intervista sfogo e la risposta in conferenza di Max Allegri, continua a tenere banco il caso tra Bonucci e la Juventus. Il difensore azzurro, ora in forza all'Union Berlino, sta proseguendo la sua battaglia contro il club bianconero per veder risarciti i danni subiti dopo l'esclusione dalla rosa in questa nuova stagione.