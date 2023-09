Frosinone, poker in rimonta e Sassuolo ko! Monza, pari contro il Lecce

Il pomeriggio di Serie A ha regalato gol e spettacolo. Dopo il pareggio tra Cagliari e Udinese in campo sono scesi il Frosinone contro il Sassuolo e il Monza contro il Lecce . La squadra di Di Francesc o si è imposta in rimonta con il risultato di 4-2 mentre i brianzoli di Palladino non sono andati oltre l'1-1.

Monza-Lecce 1-1

Il Monza parte male e dopo 3' è già sotto nel punteggio: ad aprire le danze ci pensa Krstovic su calcio di rigore. La squadra di Palladino non ci sta ed alza immediatamente la pressione, trovando il gol del pareggio al 24' con il solito Colpani, l'uomo più in forma dei brianzoli in questo avvio di stagione. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa che controllano il gioco, e al 55' il Lecce resta in 10 per il cartellino rosso diretto rimediato da Baschirotto. Al 69' Carboni realizza quello che sarebbe il gol del vantaggio per il Monza, ma la rete viene annullata per fuorigioco. All'85' Caldirola ristabilisce la parità numerica in campo rimediando l'espulsione con il secondo cartellino giallo. I minuti finali sono pieni di emozioni ed occasioni da rete ma il risultato finale resta quello di 1-1.