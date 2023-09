Rocchi: Berardi? Forse era rosso ma non colpevolizziamo l'arbitro

"Perché gli arbitri non vanno al VAR? Nel caso di Domenico Berardi perché il VAR ha considerato l'episodio corretto per com'è stato valutato in campo. Non mi sento di colpevolizzare il direttore di gara per la decisione, forse io avrei dato il rosso. Il VAR era d'accordo con l'arbitro, il quale non è stato richiamato a controllare tale episodio. Non esiste alcun fischietto che possa rifiutarsi di controllare un'azione qualora venisse richiamato dal VAR, se qualcuno dei miei ragazzi facesse così da domani non ci sarebbe più". Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ai microfoni di Dazn sull'episodio in Sassuolo-Juve, con il numero 10 dei neroverdi che interviene sulla caviglia di Bremer ma viene solo ammonito da Colombo.