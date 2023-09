Diretta Juventus-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo il ko per 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la Juventus è chiamata a rialzare subito la testa nel turno infrasettimanale contro il Lecce . La sfida tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i salentini di Roberto D'Aversa aprirà la 6ª giornata del campionato di Serie A . Un match d'alta quota dato che le due formazioni occupano rispettivamente il quarto e il terzo posto in classifica . I giallorossi, infatti, così come l'Inter, sono ancora imbattuti e al momento hanno un punto in più rispetto alla Vecchia Signora.

"La squadra è motivata, dispiaciuta e arrabbiata per quello che è successo a Sassuolo. Contro il Lecce saremo pronti a fare una partita di attenzione - ha dichiarato il tecnico della Juve nella conferenza stampa della vigilia -. Noi dobbiamo conoscere i nostri limiti, lavorando per superarli. Ma la realtà è che sulla carta ci sono 3 squadre favorite, il che non significa che noi ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo entrare nelle quattro, poi la posizione la vedremo: non è semplice. Dobbiamo avere il desiderio e la voglia di ottenere il massimo dei risultati. Alla Juventus ci sono grandi pressioni e senso di responsabilità, questo sì".

Juventus-Lecce: diretta tv e streaming

Juventus-Lecce, anticipo de turno infrasettimanale valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214).

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Vlahovic, Yildiz.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Touba, Dorgu, Smajlovic, Blin, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Samek, Piccoli, Sansone.

ARBITRO: Giuia di Olbia.

ASSISTENTI: Di Iorio-Cecconi.

IV UOMO: Massa.

VAR: Maresca.

ASS. VAR: Muto.

