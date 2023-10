Diretta Lecce-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Alle ore 20.45 , allo stadio Via del Mare, il Lecce ospita il Sassuolo nell'anticipo dell' ottava giornata del campionato di Serie A . I salentini di Roberto D'Aversa , dopo un inizio scintillante e cinque risultati utili consecutivi, hanno un po' rallentato e sono reduci da due ko: 1-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus e 4-0 interno contro il Napoli. Completamente opposto, invece, l'avvio degli emiliani che si sono però rifatti con due successi molto prestigiosi: 4-2 al Mapei Stadium contro la Juventus e 2-1 al Meazza contro l'Inter - fin qui unica sconfitta stagionale per i nerazzurri di Simone Inzaghi -. Anche i neroverdi di Alessio Dionisi , però, sono caduti nell'ultimo turno perdendo 1-0 in casa contro il Monza.

Lecce-Sassuolo: diretta tv e streaming

Lecce-Sassuolo, anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Calcio (202). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.