Maignan e Zangrillo: furioso botta e risposta dopo Genoa-Milan

"Sono qui per invocare rispetto per i 35.000 che erano presenti allo stadio. Si sta rovinando il calcio. Quando non c'è la ragionevole certezza noi soccombiamo sempre. Ormai è così da tempo. Mi hanno spiegato che quando non c'è certezza è sovrana la prima decisione dell'arbitro, quindi io mi inchino. Ma chissà come mai siamo sempre in questa situazione. L'entrata di Maignan? Da medico la definisco assassina, ma fa niente. Va bene così. Il mondo del calcio è sempre più iniquo: la fanno da padrone sempre gli stessi. Vediamo quante giornate danno a Maignan. Quando c'è Davide contro Golia, in questo mondo vince sempre Golia... Basta fare gli ipocriti, lo sappiamo tutti. Quello che abbiamo visto stasera è chiaro". Al termine di Genoa-Milan, match vinto dai rossoneri in extremis e tra le polemiche, il presidente dei rossoblù Alberto Zangrillo si era lasciato andare ad un durissimo sfogo, tanto contro l'arbitraggio quanto il portiere francese, reo di un'entrata durissima costatagli il cartellino rosso. La risposta, però, non è si fatta attendere...