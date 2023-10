Corona, le scommesse e la foto di Zalewski: "Il quarto nome è della Roma"

Altro annuncio, legato all'inchiesta delle scommesse illegali, di Fabrizio Corona : "Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali. Oggi un altro giocatore, gioca nella Roma" ha annunciato su Instagram. Alle ore 14, l’ex re dei paparazzi svelerà il nome di un altro calciatore implicato nel "caso" scommesse. Corona ha specificato che il calciatore in questione gioca nella Roma .

Corona e l'indizio social

Da un indizio social, condiviso sempre da Corona su Instagram, il quarto giocatore coinvolto sembrerebbe essere Nicola Zalewski, identificato dalla ricostruzione grafica del 'leak' pubblicato dall'ex paparazzo. La foto oscurata, infatti, lascia pochi dubbi: si tratterebbe dell'esterno polacco. Per gli appassionati, infatti, non è stato così complicato trovare l'immagine originale e capire che si trattava proprio del numero 57 giallorosso. Corona, proprio ieri, aveva lanciato la bomba su Tonali e Zaniolo: "Sono i due giocatori che scommettono". E nel ritiro della Nazionale a Coverciano, i due azzurri sono stati a colloquio con le forze dell’ordine per chiarimenti sulla vicenda. A Zaniolo e Tonali, inolte, è stato fatto notificare dalla procura di Torino un avviso di garanzia e la Federazione ha poi deciso di consentire ai due giocatori di lasciare il ritiro dell'Italia e rientrare nei rispettivi club.