Corona: "Tonali e Zaniolo i due che scommettono". Poi: "Vado alla polizia"

Fabrizio Corona, sui suoi canali social, ha lanciato l'ennesima bomba: "Tonali e Zaniolo i due giocatori che scommettono". Il re dei paparazzi, appena pubblicata la notizia, è stato raggiunto in casa dalle forze dell'ordine che lo hanno invitato a seguirle in Questura. Alle 16, sul profilo Instagram di Dillinger (la nuova redazione web che Corona ha appena fondato), è apparso un post dove si facevano i nomi dei due nazionali italiani, prontamente rimosso subito dopo l'arrivo della polizia, come testimoniato in una storia dove Corona dice "Vengo in Questura". Durante il tragitto, il re dei paparazzi pubblica l'ultima storia dove ammette di recarsi volontariamente in Questura come persona informata dei fatti: "Per queste problematiche, i nomi dei due calciatori, anche se ce lo impediranno dopo questo sit, li faremo lo stesso ma posticipiamo alle 18".