Problemi in casa Juventus. Nicolò Fagioli, che dallo scorso anno è diventato uno dei punti di riferimento di Allegri per il centrocampo bianconero, è stato indagato dalla Procura di Torino per scommesse online su piattaforme illegali. La Federcalcio con Giuseppe Chiné era stata avvisata dell’indagine già a fine agosto acquisendo i primi atti: secondo l’articolo 24 il calciatore rischia fino a tre anni di squalifica. Seguono aggiornamenti.